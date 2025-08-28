به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای شمالی کشور اعلام کرد: تردد از محور چالوس مسیر شمال به جنوب از ساعت ۱۳ امروز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شده است.

براساس این گزارش، در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران–شمال مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده تونل‌های شماره ۱۷ تا ۱۸ و از تونل البرز تا انتهای آزادراه ادامه دارد.

محور هراز نیز در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیک سنگین مواجه است؛ به‌ویژه در محدوده سه‌راهی چلاو و مسیر جنوب به شمال در مناطق لاسم، رینه و شاهاندشت. در محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال، محدوده دماوند با بار سنگین ترافیک روبه‌روست.

مرکز مدیریت راه‌ها اعلام کرده است که محورهای شمالی کشور امروز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند، اما به دلیل حجم بالای سفرها، ترافیک در بسیاری از مسیرها سنگین است و رانندگان باید ضمن رعایت نکات ایمنی، از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.