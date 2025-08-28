به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رضا فرازی در حاشیه آیین افتتاح این طرح گفت: این واحد ظرفیت پرورش ۵۰۰ رأس بره در هر دوره را دارد و سالانه بین ۸ تا ۱۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کند.

وی افزود: در مجموع ۱۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده که از این میزان، ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی و ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان نیز آورده متقاضی بوده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این طرح زمینه اشتغال مستقیم پنج نفر را فراهم کرده است، گفت: حمایت از طرح‌های کوچک و متوسط دامپروری، از اولویت‌های مهم سازمان جهاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ظرفیت دامی شهرستان باشت اضافه کرد: این شهرستان دارای ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین است که سالانه بین ۸ تا ۱۰ تُن گوشت قرمز در آن تولید می‌شود.