به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت دانشگاه گفت: این طرح‌ها شامل ۸ مرکز بهداشت، ۲ مرکز خدمات جامع سلامت و یک زنجیره سرد با مجموع زیربنای ۲۳۰۰ مترمربع است.

دکتر حسن عبدالله‌زاده افزود: ۷ طرح در مشهد و ۴ طرح در شهرستان‌های رشتخوار، درگز و خلیل‌آباد اجرا شده و بیشترین اعتبار، معادل ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، به مرکز خدمات جامع سلامت مرحوم امیر بهروانفر در مشهد اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: اجرای متمرکز این طرح ها در هفته دولت، نشان از تلاش برای ارتقاء عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و تقویت زیرساخت‌های سلامت شهری و روستایی دارد روندی که با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار و همزمان توسعه شهر مشهد، می‌تواند شکاف خدمات بهداشتی را کاهش دهد و ظرفیت نظام سلامت را در بحران‌ها افزایش دهد.