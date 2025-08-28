پخش زنده
چند سناتور مکزیکی بر سر درخواستهای ادعایی مخالفان راستگرا برای مداخله آمریکا علیه کارتلهای مواد مخدر، با یکدیگر درگیر شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، چند سناتور مکزیکی پس از یک مناظره پرتنش در مورد درخواستهای ادعایی مخالفان راستگرا برای مداخله آمریکا علیه کارتلهای مواد مخدر، با یکدیگر درگیر شدند.
این درگیری میان خراردو فرناندس نورونیا رییس سنا و آلخاندرو مورنو سناتور راست گرا مخالف دولت رخ داد . این دو سیاستمدار چند روز پیش هم بر سر اتهامات قاچاق مواد مخدر علیه نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا درگیری لفظی داشتند.