افتتاح طرح های راهداری و حملونقل جادهای با اعتبار ۳۳ همتی
رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: همزمان با هفته دولت، پروژههای متعدد مرتبط با حوزه راهداری، راه روستایی، حمل و نقل هوشمند و زیرساختها، با صرف ۳۲ هزار و ۹۰۱ میلیارد تومان اعتبار افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، رضا اکبری به بیان پروژههای قابل افتتاح این سازمان در هفته دولت سال جاری پرداخت و از اصلاح ۲۸۱ نقطه پرحادثه در سطح محورهای مواصلاتی کشور با صرف اعتبار ۲۵۵۰ میلیارد تومان در راستای ارتقاء ایمنی و کاهش آمار وقوع تصادفات جادهای خبر داد.
وی افزود: احداث دو باب ساختمان اداری در پایانههای مرزی با اعتبار ۱۱۸ میلیارد تومان، سه باب ساختمان پلیس راه و مرکز معاینه فنی سنگین با صرف بودجه ۳۶ میلیارد تومان و ۲۷ مجتمع خدماتی - رفاهی بینراهی بخشی از کاربریهای ایجاد شده در حوزه راه و خدمات مرتبط با آن به کاربران جادهای از دیگر پروژههای افتتاح شده مرتبط با هفته دولت بوده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به احداث ۳۴ دستگاه پل و ابنیه فنی و بازسازی ۱۱۵ دستگاه ابنیه فنی با مجموع اعتبار ۹۵۳ میلیارد تومان، عنوان کرد: بهمنظور ارتقاء سطح ایمنی شبکه راههای کشور علاوه بر نصب ۳۸۵ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی جدید با هزینهکرد ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار، ۴۵ کیلومتر روشنایی طولی و ۶۰۰ روشنایی نقطهای جمعأ با صرف بودجه ۴۸۹ میلیارد تومان در سطح جادهها اجرا شده است
اکبری تأکید کرد: با احداث و بهسازی هشت راهدارخانه و ساخت هشت انبار شن و نمک در سطح محورهای مواصلاتی کشور با اعتبار ۱۳۶ میلیارد تومان، این پروژهها در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اجرایی شدن پروژههای روکش آسفالت و نگهداری رویه ۲۲۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی و شریانی با صرف اعتبار ۷۵۰۰ میلیارد تومان، به ارتقاء و بهبود کیفیت جادههای کشور کمک میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بهسازی و تعریض ۳۱ کیلومتر از محورهای مواصلاتی، روکش آسفالت و نگهداری ۱۵۵۶ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی و ساخت ۶۶۹ کیلومتر راه جدیدالاحداث در حوزه روستایی با مجموع اعتبار ۶۸۳۲ میلیارد تومان از دیگر پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت امسال است.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود از خرید ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری با صرف اعتبار ۸۰۰۰ میلیارد تومان خبر و ادامه داد: همچنین بازسازی و خرید تجهیزات برای ۱۵۰۰ دستگاه ماشینآلات راهداری دیگر نیز با صرف بودجه ۳۵۰۰ میلیارد تومانی اجرایی شده است.
وی از توسعه سامانههای اطلاعاتمحور به عنوان یکی از رویکردهای سازمان راهداری و حملونقل جادهای در مسیر هوشمندسازی خدمات یاد و تصریح کرد: در این راستا، با اختصاص اعتبار ۱۰۰۰ میلیارد تومان عملیات توسعه و ارتقاء ۸۴۹ سامانه هوشمند حملونقل جادهای با هدف تسریع و تسهیل در خدماترسانی به کاربران جادهای صورت گرفته است.
معاون وزیر و رئیس سازمان خاطرنشان کرد: پنج پروژه در حوزه زیرساختی و فناوری با صرف بودجه ۸۷ میلیارد تومان در برخی از استانهای کشور اجرایی شده در هفته دولت امسال به بهرهبرداری میرسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از افتتاح ۲۷ مجتمع خدماتی رفاهی با ارزش فعلی ۱۶۶۲ میلیارد تومان و با هزینه بخش خصوصی خبر داد و افزود: ارزش فعلی پروژه های هفته دولت معادل ۴۳۳۸۰ میلیارد تومان برآورد میشود.