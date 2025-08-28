مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: با تکمیل ابرطرح فدک، مشکل آب آشامیدنی به‌صورت اساسی حل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریان‌فر در آئین بهره‌برداری از طرح‌های بهینه‌سازی، حفر و بهسازی چاه‌های ایذه با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت‌الله رئیسی و شهدای خوزستان اظهار کرد: با تلاش دولت، نمایندگان و مسئولان استانی، عملیات اجرایی ابر طرح فدک با اعتباری بیش از ۱۴ همت آغاز شد که تحولی بزرگ در تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی شهرستان‌های شمال‌شرقی استان ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: سال‌ها مردم ایذه، باغملک و روستا‌های اطراف با مشکل بی‌آبی و کم‌آبی روبه‌رو بودند و دولت‌های مختلف نیز اقداماتی انجام دادند، اما به دلیل محدودیت‌های اعتباری و فنی طرح‌ها به نتیجه نرسید.

صدریان فر با بیان اینکه در دولت شهید رئیسی مقدمات آغاز پروژه فدک فراهم و در دولت فعلی با پیگیری‌های استاندار و نمایندگان، قرارداد این طرح به‌صورت EPC با قرارگاه خاتم‌الانبیاء منعقد شد، ادامه داد: این طرح شامل سه رشته تونل، خط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ، تصفیه‌خانه و سازه‌های جانبی است.

به گفته مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان؛ تاکنون دو میکروتونل به طول ۴۶۶ متر و حدود ۲.۵ کیلومتر خط لوله اجرا شده و قرارداد تولید ۱۰ کیلومتر خط لوله نیز منعقد شده است. در کنار عملیات اجرایی، تأمین مالی طرح نیز از طریق مولدسازی و حمایت سازمان خصوصی‌سازی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اقدامات فوری برای تأمین آب آشامیدنی مردم ایذه گفت: اگرچه موضوع آب شرب در چارچوب پروژه فدک پیش‌بینی شده، اما به دلیل ضرورت، اقداماتی فوری انجام شد. ۴ حلقه چاه قدیمی بازسازی و تجهیزات آنها نوسازی شد، دو حلقه چاه جدید در منطقه بردباران حفر شد و خط لوله انتقال نیز تکمیل خواهد شد، با این اقدامات حدود ۱۸ هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب شهرستان اضافه شد و اکنون ظرفیت کل به ۶۴ هزار مترمکعب در شبانه‌روز رسیده است.

صدریان‌فر اضافه کرد: برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۸۰ میلیارد تومان هزینه شده و با احتساب سایر فعالیت‌ها، مجموع سرمایه‌گذاری‌ها به بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد. این اقدامات به‌طور موقت مشکل آب شرب ایذه را برطرف کرده و با تکمیل پروژه فدک، مسئله به‌صورت اساسی حل خواهد شد.

این مقام مسئول بیان داشت: طرح فدک علاوه بر تأمین ۳.۱ مترمکعب بر ثانیه آب شرب، حدود ۸ مترمکعب بر ثانیه آب برای کشاورزی اختصاص می‌دهد که موجب تحول در اشتغال و توسعه منطقه خواهد شد.