مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با اجرای اقدامهای نوآورانه و بهرهگیری از دانش بومی متخصصان، از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن کاهش مشعلسوزی در پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس حسینی با اشاره به تسریع در پروژه کاهش مشعلسوزی، گفت: با تلاش و توان متخصصان این مجتمع و استفاده از کالاهای داخلی، بیش از ۴۰ هزار تن کاهش مشعلسوزی در فرآیند خنکسازی و بارگیری الپیجی در این مجموعه محقق شده است.
وی افزود: از اقدامهای کلیدی در این موفقیت که نقش مهمی در کاهش مشعلسوزی ایفا کرده است میتوان به کاهش دمای مخازن ذخیرهسازی پروپان و افزایش فشار عملیاتی مخازن اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به اقدامهای مهم دیگری در این دستاورد اشاره و بیان کرد: کاهش دمای خروجی کمپرسورهای بخارات گازی (BOG) تا منفی ۳۰ درجه سانتیگراد، کنترل دمای خط برگشتی پروپان، بهینهسازی جریان کویینچ بخارات پروپان و حذف کامل ترکیبات گازی غیرقابل تراکم از بخارات برگشتی اسکله ازجمله اقدامهای شاخص در این پروژه بودهاند.
حسینی با بیان اینکه این موفقیتها سبب افزایش صادرات الپیجی و ارزآوری ۲۰ میلیون دلار برای اقتصاد کشور شده است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، با همکاری شرکتهای دانشبنیان و تلاش جمعی، پروژه کاهش مشعلسوزی در پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی با سرعت و کیفیت بالا دنبال شده است.