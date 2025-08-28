همزمان با هفته دولت، ۸۲ طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۷۷۵ میلیارد تومان در شهرستان باشت کلنگزنی و افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بهنام برازنده فرماندار باشت، گفت: از مجموع این طرح ها، ۶۶ طرح آماده بهرهبرداری و عملیات اجرایی ۱۶ طرح آغاز شدو وی با بیان اینکه این طرح ها در حوزههای متنوعی از جمله راهداری، راه و شهرسازی، مدیریت شهری، آب، برق، گاز، کشاورزی، بنیاد مسکن، فناوری اطلاعات و نوسازی مدارس تعریف شدهاند افزود: از مجموع اعتبار در نظر گرفتهشده، ۴۲۵ میلیارد تومان به طرح های افتتاحی و ۳۵۰ میلیارد تومان به طرحهای کلنگزنی اختصاص یافته است. فرماندار باشت با بیان اینکه برخی از طرح های شاخص بهدلیل ناتمامماندن مراحل اجرایی، در فهرست افتتاحیههای هفته دولت قرار نگرفتهاند، اضافه کرد: با وجود این، اجرای این طرحها با پیشرفت قابلتوجه ادامه دارد و در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری میرسند. وی در ادامه به برخی طرح های شاخص شهرستان اشاره کرد و گفت: طرحهایی مانند مجتمع ادارات باشت، سالن اجتماعات ۵۰۰ نفره، اورژانس شهری، کتابخانه عمومی، ساماندهی رودخانه، تکمیل خانه جوان و چند طرح ورزشی، ظرف دو تا سه ماه آینده آماده بهرهبرداری خواهند شد. برازنده همچنین از آغاز مجدد عملیات اجرایی طرح بزرگ آبیاری دشت باشت خبر داد و افزود: این طرح که بهمدت چند سال متوقف شده بود، اکنون در مرحله اول با اعتبار ۸۴۰ میلیارد تومان از سر گرفته شده و مرحله دوم آن نیز با همین میزان اعتبار در دست اجرا است. وی گفت: با تکمیل این طرح در مدت دو سال آینده، بیش از سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه تحت پوشش شبکه آبیاری قرار میگیرند. فرماندار باشت ادامه داد: با اجرای این طرح ها، شاهد تحولات جدی در زیرساختهای عمرانی، کشاورزی و خدماتی شهرستان باشیم.