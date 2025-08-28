وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: خوشبختانه در یک سال گذشته، روند حکمرانی در کشور علمی‌تر شده و تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از گذشته بر پایه داده‌های علمی و پژوهش‌های دانشگاهی استوار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حسین سیمایی صراف صبح امروز در حاشیه بازدید از مرکز نوآوری فولاد مبارکه و امضای تفاهم نامه ۵۰ هزار میلیاردی میان دانشگاه صنعتی اصفهان و فولاد مبارکه در جمع خبرنگاران افزود: این اتفاق نتیجه تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.

وی اظهار داشت: فولاد مبارکه توجه ویژه‌ای به بخش دانشگاهی دارد و تفاهم نامه امضا شده گامی موثر در جهت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.

سیمایی صراف با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاه ملی فولاد مبارکه گفت: این همکاری‌ها می‌توانند فاصله میان آموزش نظری و کاربرد عملی را کاهش دهند، به نحوی که دانشجویان با انگیزه بیشتر و استادان با رغبت بیشتری به فعالیت‌های علمی و آموزشی بپردازند و تحقیق و توسعه به صورت مستقیم در صنعت جریان یابد.

وزیر علوم تأکید کرد: اجرای موفق این تفاهم‌نامه می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر جایگاه دانشگاه‌ها در توسعه کشور منجر شود و نقش موثری در ارتقای توان علمی و فناوری صنعت ایفا کند.

حضور در جلسه شورای اداری استان، افتتاح چند پروژه در دانشگاه اصفهان، حضور در اجلاس روسا و مدیران دانشگاه‌های استان از دیگر برنامه‌های وزیر علوم در سفر به اصفهان است.