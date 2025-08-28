پخش زنده
امروز: -
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه بازدید و بر لزوم فعالسازی مجدد این واحد صنعتی دانشبنیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، احمد میدری، در ادامه سفر به کرمانشاه از کارخانه اسیدسیتریک این استان بازدید و بر لزوم فعالسازی مجدد این واحد صنعتی تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازدید وعده داد که مشکلات کارخانه را پیگیری کرده و زمینه بازگشت آن به چرخه تولید را فراهم کند.
وی واگذاری این واحد صنعتی به بخش خصوصی را به عنوان بهترین راهکار برای احیا و ادامه فعالیت آن مطرح کرد.
کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه که در سال ۱۳۸۵ به بهرهبرداری رسیده بود، پس از چهار سال فعالیت در سال ۱۳۸۹ متوقف شد و طی سالهای گذشته راکد باقی مانده است.
تلاشهای پیشین برای احیای این مجموعه تاکنون نتیجهبخش نبوده است.
ارزش کارخانه اسیدسیتریک کرمانشاه با نرخ روز نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است و به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای راهاندازی مجدد نیاز دارد.