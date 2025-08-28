به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ اسدالهی گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و ۱۳۴ نفر قاچاقچی دستگیر شدند که از آنها بیش از ۱۳ تن انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

وی افزود: امروز هم ۴ تن مواد مخدر که مراحل رسیدگی به پرونده قضایی آنها به اتمام رسیده است، امحا شد.

فرمانده نیروی انتظامی الیگودرز ضمن هشدار به قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر در این شهرستان از همراهی و همکاری مردم در شناسایی و دستگیری قاچاقچیان قدردانی کرد.