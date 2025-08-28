سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم تنها ۱۲۵۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در کشور وجود داشت، اظهار کرد: تنها در یک سال گذشته بیش از ۸۵۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر اضافه شد که یک جهش تاریخی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر در چهارمین روز از هفته دولت و در حاشیه افتتاح طرح‌های بزرگ صنعت برق در استان تهران که با حضور وزیر نیرو انجام شد، از دستاوردهای کم‌نظیر صنعت برق در یک‌سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۴ هزار و ۸۵۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه شده که شامل چهار هزار مگاوات در بخش حرارتی و ۸۵۰ مگاوات در حوزه تجدیدپذیرهاست.

مصطفی رجبی‌مشهدی با اشاره به اجرای طرح‌های توسعه شبکه، افزود: حدود بیست هزار کیلومتر خطوط توزیع از سیم مسی به کابل تبدیل شده اند و سه هزار و ۵۰۰ مگاولت‌آمپر ظرفیت ترانس‌های جدید به شبکه اضافه شده است. وی افزود ۱۴۴ روستای جدید از نعمت برق برخوردار شدند و در ۶ هزار و ۵۰۰ روستا پروژه‌های بهسازی و نوسازی شبکه اجرا شده است.

وی از رکورد جهانی صنعت برق ایران در برق‌رسانی یاد کرد و گفت: امروز ۹۹/۸ درصد از روستاهای کشور دارای برق پایدار هستند و برای اولین بار، بیش از ۷۵۰۰ خانوار عشایری نیز از سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل بهره‌مند شده‌اند.

سخنگوی صنعت برق کشور با بیان اینکه قبل از آغاز به کار دولت چهاردهم تنها ۱۲۵۰ مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در کشور وجود داشت، اظهار کرد: تنها در یک سال گذشته بیش از ۸۵۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر اضافه شد که یک جهش تاریخی محسوب می‌شود.

هوشمندسازی و مدیریت مصرف

وی در بخش دیگری از سخنانش به پیشرفت‌های حوزه هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: تعداد کنتورهای هوشمند از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه به بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده است. این موضوع نقش مؤثری در مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف و عبور از تابستان ایفا کرد.

عبور از شرایط سخت با حفظ پایداری شبکه

رجبی‌مشهدی با اشاره به خشکسالی و کاهش ۵۰ درصدی تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، تصریح کرد: در روزهای گذشته با وجود اینکه ظرفیت این نیروگاه‌ها به کمتر از هزار مگاوات در ساعات اوج بار روز رسید، شبکه برق کشور برای بیست‌ودومین سال متوالی بدون تجربه خاموشی گسترده و فروپاشی سراسری پایدار ماند.

وی خاطرنشان کرد: با ورود نیروگاه‌های جدید حرارتی و تجدیدپذیر به مدار طی هفته‌های آتی، شرایط شبکه برق به طور محسوسی بهبود خواهد یافت و تا پایان شهریور خاموشی‌ها به حداقل ممکن می‌رسد.

مدیرعامل توانیر تأکید کرد: برنامه دولت چهاردهم برای توسعه ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سال‌های آینده، راهکار اصلی برای رفع کامل ناترازی برق و تضمین پایداری بلندمدت شبکه خواهد بود.