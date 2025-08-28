به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین همایش استانی روز جهانی مساجد با عنوان «آیین مثل نصرالله» امروز در مجموعه فرهنگی امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.

در این آیین، سردار بابااحمدی رئیس بسیج مساجد و محلات کشور با تأکید بر ضرورت مسجد‌محوری در برنامه‌های فرهنگی کشور، گفت: مجموعه کنش‌گران فعال باید در خدمت امام‌محوری و در خدمت محله باشند. مسجد باید به پایگاه اصلی تعاملات اجتماعی و فرهنگی تبدیل شود.

وی با اشاره به وجود تعداد زیادی مسجد غیرفعال در کشور، خواستار احیای ۱۰ هزار مسجد خاموش شد و افزود: مساجد ظرفیت عظیمی برای تربیت، خدمت‌رسانی و انسجام اجتماعی دارند و باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها فعال شوند.

رئیس بسیج مساجد و محلات کشور همچنین با اشاره به جایگاه استان مازندران در حوزه فرهنگی و دینی، اظهار داشت: مساجد استان مازندران باید در سطح کشور بدرخشند و به الگوی فعالیت‌های مسجدی تبدیل شوند.