سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمونهای کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ فردا (جمعه) برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در اطلاعیه این سازمان آمده ؛ کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمونها از روز دوشنبه ۳ شهریور از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.
در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال۱۴۰۴ ، ۶ هزار و ۶۷۰ متقاضی ثبتنام کردهاند که ۷۰ درصد مرد و ۳۰ درصد زن هستند و این آزمون صبح جمعه ۷ شهریور در ۸۲ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۱۶ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.
همچنین برای آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ ؛ ۷۳ هزار و ۷۶۸ متقاضی ثبتنام کردهاند که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند و این آزمون در ۸۶ حوزه امتحانی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و ۱۹۳ حوزه فرعی در ۷۹ شهرستان برگزار میشود.
متقاضیان برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمونها، اطلاعیههای منتشر شده در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.