وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه گسترده‌ای برای تسهیل واردات ماشین‌آلات معدنی با عمر ۵ تا ۱۰ سال در دستور کار قرار داده تا روند نوسازی دستگاه‌های معادن تسریع یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به اینکه این وزارت برنامه گسترده‌ای را برای نوسازی ماشین‌آلات فرسوده معادن کشور در دستور کار قرار داده است گفت: بیش از ۳۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فعال در معادن کشور وجود دارد که بخش عمده‌ای از آنها عمری بالای ۲۰ سال دارند و این موضوع باعث شده نوسازی این ماشین‌آلات به یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه تبدیل شود.

وجیه‌اله جعفری، افزود : در دو تا سه سال اخیر روند واردات ماشین‌آلات معدنی تسهیل شده است و مجوز‌های لازم برای واردات ماشین‌آلات با عمر ۵ تا ۱۰ سال صادر شده که بخشی از نیاز کشور را تأمین کرده است. هرچند تأمین ارز همچنان یکی از چالش‌های اصلی این حوزه است، اما فعالان معدنی نسبت به گذشته فعالیت بیشتری در این زمینه داشته‌اند.

وی همچنین به تصمیم شورای عالی معادن اشاره کرد که برای حمایت از واحد‌های معدنی، استخراج واقعی آنها در دوره چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و از خرداد تا شهریور ۱۴۰۴ را مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار داده است. این تصمیم کمک می‌کند تا مشکلات واحد‌ها برطرف شده و مجوز‌های آنها تمدید شود.

بر اساس این گزارش، برای رفع مشکلات مالی واحد‌های معدنی، وزارت صمت طرح انتشار گواهی سپرده طلا را اجرا کرده است که به مردم امکان می‌دهد حتی به مقدار کم این اوراق را خریداری کنند و از سود افزایش قیمت طلا بهره‌مند شوند. این اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و تأمین مالی واحد‌هایی که امکان فروش محصول نداشته‌اند کمک کرده است. همچنین این مدل مالی برای سایر مواد معدنی نیز در دست طراحی است تا منابع مالی بیشتری برای توسعه بخش معدن جذب شود.

این برنامه‌ها علاوه بر نوسازی ماشین‌آلات، با هدف تقویت تولید، حمایت از سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری بخش معدنی کشور اجرا می‌شوند و نشانه‌ای از توجه ویژه وزارت صمت به بهبود زیرساخت‌ها و رفع چالش‌های صنعت معدن است.