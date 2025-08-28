پخش زنده
بمناسبت هفته دولت دوطرح عمرانی وآموزشی در روستای اوزن قشلاق بوکان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طرح هادی (بهسازی معابروآسفالت) روستای اوزن قشلاق با هزینهای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال و با اجرای ۳۲۰۰ متر آسفالت، در راستای بهبود زیرساختهای روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنین انجام شد. این پروژه نقش مؤثری در تسهیل رفتوآمد، دسترسی به خدمات و شکوفایی روستا ایفا میکند.
در کنار طرح هادی، مدرسه سهکلاسه روستا که بخشی از نهضت توسعه آموزشی در مناطق روستایی شهرستان بوکان به شمار میآید با هدف افزایش کیفیت آموزش و ایجاد محیطی مناسب برای تحصیل دانشآموزان افتتاح شد.
خشایار صنعتی فرماندار بوکان در مراسم افتتاح این طرحها به ضرورت توجه ویژه دولت به روستاها اشاره کرد وگفت: اجرای پروژههای عمرانی و آموزشی در مناطق کمتر توسعهیافته موجب فراهم شدن امکان رشد تحصیلی فرزندان، تعادل بخشی به کیفیت زندگی، ایجاد فرصتهای برابر و تقویت همبستگی اجتماعی در جامعه روستایی میشود.
پس از پایان مراسم، مسئولین و اهالی روستا ضمن دیدار چهره به چهره با روستاییان و معتمدین از روند اجرای طرح هادی و فضاهای مدرسه جدید بازدید نمودند و از نزدیک در جریان مراحل تکمیلی این پروژهها قرار گرفتند.