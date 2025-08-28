به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی امیرکبیر در شهرک صنعتی حاجی‌آباد اراک با حضور وزیر کشور آغاز شد.

این نیروگاه که از طرح‌های استان مرکزی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود، با اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد ریال در پنج فاز احداث می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، فاز نخست این پروژه با ظرفیت ۱۰ مگاوات تولید برق و سرمایه‌گذاری سه هزار میلیارد ریال طی ۶ تا ۸ ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

در حاشیه این مراسم نیز، وزیر کشور یک اصله نهال غرس کرد.