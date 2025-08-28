مدیرکل دامپزشکی مازندران گفت: صادرات لبنیات، ماهی منجمد، مرغ منجمد و خاویار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمزه آقاپور کاظمی، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران، از رشد چشمگیر صادرات فرآورده‌های خام دامی استان در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: با اجرای برنامه‌های نظارتی هدفمند و اعمال استانداردهای بهداشتی، صادرات محصولات استراتژیک استان با جهشی بی‌سابقه مواجه شده است.

بر اساس اعلام رسمی، صادرات محصولات لبنی با رشد ۷۸ درصدی، ماهی منجمد با رشد ۳۸۴ درصدی، مرغ منجمد با رشد ۳۰ درصدی و خاویار با رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.

آقاپور کاظمی افزود: در مجموع، بیش از ۱۸ هزار تن انواع محصولات لبنی، ۲۶۸۳ کیلوگرم خاویار و بیش از ۸ هزار تن خوراک و مکمل آبزیان از استان مازندران به بازارهای جهانی صادر شده که نقش مهمی در ارزآوری و تقویت اقتصاد ملی ایفا کرده است.

وی حمایت‌های مستقیم دکتر یونسی، استاندار مازندران، و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط را عامل کلیدی در تحقق این موفقیت دانست و گفت: رویکرد دولت چهاردهم در توجه ویژه به توسعه صادرات غیرنفتی، محرک اصلی این حرکت پرشتاب بوده است.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در پایان با اشاره به برنامه‌های آتی، خاطرنشان کرد: ادامه این روند صادراتی با قدرت پیگیری خواهد شد و با تقویت پایش کیفی و بهداشتی محصولات و تسهیل فرآیندهای صادراتی، در مسیر توسعه هرچه بیشتر این موفقیت‌ها گام برمی‌داریم.