به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،عبدالکریم حسین زاده در شورای اداری استان گفت: تلاش می‌شود با نگاه مسوولانه و بر پایه همدلی و انسجام اجتماعی، گام‌های مثبتی در مسیر توسعه استان‌ها برداشته شود.

وی افزود: اگر چه جلسه‌های متعددی با مدیران استان برگزار و بخشی از موضوعات بررسی شده است، اما بازدید میدانی و مشاهده مستقیم مسائل شهرستان‌ها رنگ و بویی متفاوت دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ایفا کند.

حسین زاده گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل چندفرهنگی بودن، ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی ویژه‌ای دارد که این قابلیت می‌تواند هم به‌عنوان فرصتی برای توسعه عمل کند و هم در صورت نبود انسجام، به چالشی در مسیر پیشرفت تبدیل شود.

معاون توسعه امور روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهور گفت: اگر همزیستی مسالمت‌آمیز و تعامل سازنده میان اقوام و فرهنگ‌ها استمرار یابد، انسجام اجتماعی حاصل شده موتور محرک توسعه خواهد بود؛ از این رو حفظ همدلی و همبستگی اقوام به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزشمند ضروری است.