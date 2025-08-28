به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: همزمان با هفته دولت و در راستای توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی واحد تولیدی آب معدنی سپیدان با سرمایه‌گذاری ۶۷۰ میلیارد ریالی در شهرک صنعتی سپیدان به بهره برداری رسید.

کریم مجرب افزود: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۸۲ هزار تن و ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر، نقش موثری در توسعه اقتصادی منطقه و تقویت زنجیره تولید داخلی دارد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.