واحد تولیدی آب معدنی سپیدان با ۶۷۰ میلیارد ریال سرمایه فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس گفت: همزمان با هفته دولت و در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی واحد تولیدی آب معدنی سپیدان با سرمایهگذاری ۶۷۰ میلیارد ریالی در شهرک صنعتی سپیدان به بهره برداری رسید.
کریم مجرب افزود: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۸۲ هزار تن و ایجاد اشتغال برای ۲۵ نفر، نقش موثری در توسعه اقتصادی منطقه و تقویت زنجیره تولید داخلی دارد.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.