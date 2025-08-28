رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: ظرفیت تولید شمش آلومینیوم کشور بیش از ۶۵۰ هزار تن در سال است، اما تولید واقعی کشور حدود ۵۶۰ هزار تن است.

آقای هوشنگ گودرزی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره روند تولید آلومینیوم افزود: صنعت آلومینیوم هم اکنون از تولید آلومینا در واحد جاجرم و شمش در چهار واحد شروع می‌شود و شمش در صنایع پایین دستی ما به انواع اقسام محصولات تبدیل می‌شود.

وی گفت: طبق آمار، ما اکنون ظرفیت تولید ۶۵۷ هزار تن شمش را داریم، اما تولید واقعی کشور حدود ۵۵۰ تا ۵۶۰ هزار تن شمش آلومینیوم در سال است که به دلیل ناترازی‌های انرژی برق و گاز، تولید واقعی کشور به ۵۶۰ هزار تن کاهش یافته است.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: البته ما برای تولید ۶۵۰ هزار تن شمش، به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن آلومینا نیاز داریم. از این میزان پودر آلومینا، ۲۵۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود و بقیه وارداتی است.

به گفته گودرزی برای تولید هر کیلو شمش آلومینیوم، ۲ برابر پودر الومینا نیاز است.

وی افزود: از ۵۶۰ هزار تن شمش آلومینیومی که ما در داخل تولید می‌کنیم، حدود ۴۵۰ هزار تن آن می‌تواند مصرف داخلی داشته باشد، اما از آنجایی که تامین مواد اولیه صنایع بالادستی یعنی خرید آلومینا به ارز نیاز دارد و طی این سال محدویت‌های ارزی نیز در کشور وجود داشته است، بنابراین قسمت زیادی از این شمش‌ها صادر می‌شود تا بتوانند از محل این صادرات مواد اولیه الومینا را تامین کنند.

وی افزود: بنابراین به طور عملی ما چیزی حدود ۳۰۰ هزار تن شمش را به بازار داخلی می‌دهیم و بقیه آن برای تامین قطعات و مواد اولیه صنایع بالادستی صادر می‌شود.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: صنایع پایین دستی ما نیز از تولید صنایع سافت مثل فویل و ورق و ورق‌های رنگی و قطعات اتومبیل، سیم و کابل و انواع اقسام محصولات پایین دستی فعال هستند.

وی با بیان اینکه اکنون فعالیت صنایع پایین دستی تا حدودی با رکود مواجه است گفت: اکنون کمبود برق و تعطیلات مداوم صنایع باعث شده که تولید کاهش پیدا کند، اما هم اکنون تولید صنایع بالادستی ما طبق برنامه قبلی انجام می‌شود و مواد اولیه آن نیز تامین می‌شود وهیچ کمبودی نداریم.

گودرزی افزود: اگر هم کمبودی وجود دارد این کمبود‌ها نه به دلیل اینکه صنایع بالادستی آلومینیوم نتوانستند جنس وارد کنند بلکه به دلیل قوانینی است که محدودیت‌های ایجاد می‌کند و ترخیص مواد اولیه از گمرک با مشکلات و تاخیر مواجه می‌شود.

وی گفت: اگر وزارتخانه و نهادهای ذی ربط از جمله بانک مرکزی بر این رفع محدودیت‌ها تمرکز کنند و این مشکلات را به حداقل برسانند، صنایع بالادستی می‌توانند کارشان را به درستی انجام دهند.

رئیس سندیکای صنایع الومینیوم ایران افزود: بنابراین در این مدت نرخ مواد اولیه افزایش پیدا کرده که این افزایش قیمت نیز ناشی از این است که نرخ ارز بالا می‌رود. زیرا تامین مواد اولیه به طور مستقیم با نرخ ارز ارتباط و تامین ارز هم از بانک مرکزی محدودیت‌های خاص خودش را دارد.

وی ادامه داد: صنایع بالادستی ممکن است بخشی از مواد اولیه را با تهاتر وارد کنند و یا مجبور شوند که از ارز‌های دیگری مانند ارز‌های توافقی استفاده کنند و این موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

گودرزی با بیان اینکه البته رکود فعلی در بازار صنایع پایین دستی به طور طبیعی باعث رکود در صنایع بالادستی شده است گفت: ما در چند هفته اخیر شاهد این هستیم، با وجود اینکه نسبت به گذشته عرضه مواد اولیه در بورس کالا بالا رفته است، اما خرید به نسبت قبل انجام نمی‌شود و مواد اولیه بیشتر به مچینگ ( خریداری از کالای مازاد معاملات در بورس کالا) می‌رود.

وی افزود: در مجموع می‌توان گفت صنایع کار خودشان را انجام می‌دهند، اما با یک درصد بسیار پایین تری تولید انجام می‌شود و تولید در مقایسه با سال گذشته کاهش پیدا کرده است که این کاهش تولید فقط ناشی از کمبود انرژی است.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: تولید صنایع آلومینیوم متکی به انرژی بویژه برق است وقتی که گاز و برق کارخانه‌ای قطع می‌شود و یا انرژی آن را به حداقل می‌رسانند به طور طبیعی برخی از دیگ‌ها از مدار خارج و یا تعطیل می‌شود که راه اندازی دوباره آنها هزینه بر است.

وی گفت: امیدواریم از شهریور ماه به بعد مسئله کمبود برق کمتر شود که البته اگر بعد از آن مسئله گاز جایگزین نشود.