گروه‌های گشت و بازرسی دستگاه‌های اجرایی امروز بررسی بر روند عرضه، توزیع و فروش محصولات پروتئینی و میوه و تره بار داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمجتبی حسینی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در این نظارت‌ها از راه اندازی بازار عرضه مواد پروتئینی مرغ و ماهی و گوشت قرمز در نزدیک میدان هگمتانه تا ابتدای مهر ماه خبر داد و گفت: این بازار‌های تخصصی با حذف واسطه‌ها کمکی به کاهش قیمت برای مصرف کنندگان دارد.

مرضیه یونسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان هم گفت: از ابتدای امسال با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق ۸۹ گروه کشت و بازرسی بیش از ۳ هزار مورد بازرسی از واحد‌ها را داشته‌ایم که در این بین هزار و ۱۵۲ مورد تخلف از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و فروشندگان را مشاهده کرده‌ایم و برای آنها پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل داده ایم.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان همدان هم گفت: دولت در نظر دارد تا پایان امسال ۳۰۰ شعبه فروشگاه روستا بازار یا همان مزرعه تا سفره را راه اندازی کند که سهمیه استان همدان ۱۱ فروشگاه است و تا پایان هفته دولت امسال ۴ فروشگاه آن در شهر‌های مختلف استان راه اندازی می‌شود.

مسعود اکبری افزود: این فروشگاه‌ها، مواد مصرفی کشاورزی و پروتئینی را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از بازار عرضه می‌کنند.