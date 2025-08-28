به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علی جباری در سفر به شهرکرد گفت: بیمه ایران با حمایت وزیر اقتصاد و دارایی خطر جنگ برای منازل و خودرو‌های مردم در سراسر کشور را تحت پوشش قرار داد.

وی افزود: این بیمه به نمایندگی از دولت ارزیابی خسارت خودرو‌هایی که پوشش بیمه‌ای هم نداشتند برعهده گرفت.

جباری گفت: اما پرداخت خسارت هودروهایی که پوشش بیمه ای نداشتند با دولت است تا با اختصاص ردیف اعتباری به آنان پرداخت شود.