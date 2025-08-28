فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۱۵ تن انواع چوب جنگلی قاچاق به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، از یک کامیون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ رضا شمسایی گفت: مأموران انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه هنگام گشت‌زنی، به یک دستگاه خودرو کامیون حامل چوب جنگلی مشکوک شده و پس از متوقف کردن آن، ۱۵ تن چوب جنگلی قاچاق را از این خودروی باری کشف و ضبط کردند.

وی از معرفی راننده ۵۳ ساله این خودرو به اداره منابع طبیعی آستانه اشرفیه خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده را ۱۳۰ میلیون تومان برآورد کردند.

سرهنگ شمسایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشابه، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.