در هفته دولت، ۷ طرح بزرگ عمرانی و کشاورزی در بخش رضویه شهرستان مشهد با حضور مقامات استانی و محلی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار بخش رضویه مشهد گفت: هم زمان با هفته دولت و گرامیداشت شهدای عزیز دولت شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، طرح آسفالت معابر روستایی با افتتاح ۴ طرح، در مجموع ۵.۵ کیلومتر از معابر روستا‌های قرقروک، قشلاق، دهنه چهل و قلعه نو آسفالت شد. این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۲۲۵ میلیارد ریال اجرا شد و همچنین ۴۴ هزار مترمربع آسفالت معابر روستای چنارک با اعتباری حدود ۳.۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

عبدالله تیموری به طرح توسعه شبکه برق روستای چنارک اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف رفع مشکل افت ولتاژ و با اعتبار ۱۸ میلیارد ریال اجرا شد. طرح مذکور شامل اجرای ۱۵۰۰ متر شبکه ۲۰ کیلوولت، نصب یک دستگاه ترانسفورماتور و ۲۰۰ متر شبکه فشارضعیف است.

وی به احداث گلخانه مدرن تولید گل رز در روستای گاوبرج بخش رضویه اشاره کرد و ادامه داد: این طرح کشاورزی بزرگ در روستای گاوبرج و با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال در مساحت ۵۰۰۰ متر مربع احداث شده است. این گلخانه مجهز به پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های روز است و پیش‌بینی می‌شود سالانه بیش از ۵۰۰ هزار شاخه گل رز تولید کند که زمینه‌ساز اشتغال ۳۰ نیروی متخصص و حضور در بازار‌های صادراتی است.

اجرای این طرح ها گامی مهم برای توسعه زیرساخت‌های روستایی، محرومیت‌زدایی، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن منطقه ارزیابی شده است.

این مراسم با حضورسید حسن حسینی (معاون استاندار و فرماندار مشهد)، سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی (نماینده مجلس)، امام جمعه رضویه، ریاست اداره راهداری و جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از مدیران استانی و محلی برگزار شد.