صعود دشوار بایرن به دور دوم فوتبال جام حذفی آلمان
دور نخست فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال دیشب با یک بازی و صعود دشوار بایرن مونیخ به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در بازی پایانی دور نخست رقابتهای فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف پوکال شب گذشته تیم بایرن مونیخ برابر تیم دسته سومی وهن ویسبادن ۳ – ۲ برنده شد.
برای بایرن هری کین مهاجم انگلیسی در دقایق ۱۶ و ۴ وقت اضافه نیمه دوم و مایکل اولیس در دقیقه ۵۱ گلزنی کردند.
قرعه کشی دور دوم رقابتهای جام حذفی فوتبال آلمان یکشنبه ۹ شهریور برگزار خواهد شد.