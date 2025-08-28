صعود دشوار بایرن به دور دوم فوتبال جام حذفی آلمان

دور نخست فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال دیشب با یک بازی و صعود دشوار بایرن مونیخ به پایان رسید.