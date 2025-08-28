پخش زنده
با نزدیک شدن به فصل پاییز و پایان تابستان، استان همدان میزبان گردشگران و مسافران شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امسال هم مانند سالهای پیش مسافران، همدان را به عنوان مقصد گردشگری خود انتخاب کردهاند و از نقاط تفریحی، تاریخی و گردشگری استان همدان دیدن میکنند.
وجود مراکز گردشگری، شهرهای زیبا و سوغاتیها متنوع، خاطرات و لحظههای خوش و ماندگاری را برای مسافرانی که همدان را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کردند، به یادگار میگذارد.
همدان با جاذبههای طبیعی، تاریخی و فرهنگی بینظیر خود، همچون آرامگاه بوعلیسینا، گنجنامه و غار علیصدر، مقصدی ویژه برای سفرهای شهریورماه به شمار میرود.