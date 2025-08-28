پخش زنده
در ادامه پروژه موسیقایی «هشت سال و این روزها»، ششمین قطعه ضبط شده در سال ۱۳۶۳ با عنوان «صبح امید» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه طرح موسیقایی «هشت سال و این روزها»، قطعه «صبح امید» به آهنگسازی حسین یوسف زمانی را در راستای پاسداشت میراث موسیقی مقاومت، بهصورت رایگان در اختیار عموم مردم و پژوهشگران و علاقهمندان قرار گرفت.
آهنگسازی و تنظیم «صبح امید» را حسین یوسفزمانی بر روی شعری از قدمعلی سرامی انجام داده است و اجرای آن در شهریور ۱۳۶۳ توسط ارکستر سمفونیک تهران و با همراهی گروه کر صورت گرفته و بازنشر این قطعه اکنون در وبسایت بنیاد رودکی در دسترس است.
طرح «هشت سال و این روزها» به همت بنیاد رودکی شکل گرفته است تا میراث موسیقی دوران دفاع مقدس را با بازتابی صادقانه از همدلی هنرمندان با رزمندگان و مدافعان میهن در طول این سال ها و ایام زنده نگه دارد. در ادامه این طرح و در آینده قطعات دیگری از بزرگان موسیقی اصیل و ارکسترال ایرانی، عموم هموطنان و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی بنیاد رودکی بهصورت رایگان به قطعات منتشر شده دسترسی داشته باشند.
پیش از این نیز، پنج قطعه «سرود قلم»، «افقِ خونین»، «ای ایران»، «پیش به سوی جبههها» و «بر دشمن پیروزیم» در قالب این طرح منتشر شده بود.