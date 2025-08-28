پخش زنده
همزمان با هفته دولت، طرحهای مختلف عمرانی، ورزشی و بهداشتی در بخش مرکزی و شهر کازرون افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه کازرون گفت: در هفته دولت، چند طرح مختلف عمرانی، ورزشی و بهداشتی با هزینه بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسید.
نیک مرام افزود: سنگفرش، کانالسازی و کفپوش بتنی در ۴۳ روستا با مساحت ۱۵۶ هزار متر مربع و هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اجرا شد.
وی بیان کرد: همچنین سالن ورزشی روستای قلعه سید این شهرستان با زیربنای هزار و ۵۰۰ مترمربع و هزینه بیش از ۱۰ میلیارد تومان با مشارکت خیران، زمین چمن این شهرستان به مساحت ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع و هزینه سه میلیارد تومان، رختکن مجموعه ورزشی شهدای کازرون نیز با هزینه سه میلیارد تومان از جمله طرحهایی بود که افتتاح شد.
نیک مرام گفت: مرکز خیرساز تخصصی سلامت روان، اجتماعی و جامعهنگر نیز با زیربنای ۳۶۰ مترمربع و هزینه بیش از ۹ میلیارد تومان در این شهرستان به بهره برداری رسید.
فرماندار ویژه کازرون افزود: امسال در شهرستان کازرون بیش از ۱۴۰ طرح با اعتبار بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.