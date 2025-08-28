پخش زنده
امروز: -
هوشمند سازی و دیپلماسی فناوری از مهمترین محورهای فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استانهای مرزی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ وزیر ازتباطات و فناوری اطلاعات که برای بهره برداری از طرحها هفته دولت در آذربایجان غربی حضوردارد با بیان این مطلب گفت: این برنامهها را در استانهای مرزی به ویژه آذربایجان غربی به دلیل ظرفیتهای مناسب وهم مرزی با سه کشور اجرا خواهیم کرد .
سید ستار هاشمی افزود: این برنامه فرصتی را برای جوانان و شرکتهای این استان ایجاد می کند که بتوانیم توسعه محصولات فناورانه وخدمات فنی مهندسی را شاهد باشیم و هم چنین با استفاده از ظرفیت وزارت ارتباطات زیر ساختهایی را فراهم کردیم که میزبان شرکتهای دانش بنیان وفناور باشیم ومحصولاتشان را در کشورهای همسایه ارائه بدهیم.