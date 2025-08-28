به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، آیت الله محمود رجبی سخنگوی کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در این کمیسیون مسئولان مختلف در زمینه مسایل روز و جاری کشور دعوت می‌شوند و گزارشی از وضعیت این مسائل به اعضای کمیسیون ارائه می‌دهند گفت: در این جلسه یکی از مسئولان در جلسه کمیسیون حضور یافت و پاسخ سوالات و دغدغه‌های اعضای کمیسیون را داد.

آیت الله عباس کعبی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری هم گفت: در کنار کمیسیون سیاسی و اجتماعی، کمیسیون آئین نامه‌های داخلی مجلس خبرگان رهبری هم تشکیل شد و اعضا با بررسی تبصره‌ها و ارجاعات، آیین نامه‌های مربوطه را تایید و برای تصویب به صحن مجلس خبرگان رهبری آماده کردند.

وی افزود: کمیسیون‌های هفتگانه مجلس خبرگان رهبری ماهانه و با حضور مسئولان و در زمینه موضوعات مختلف و روز جامعه تشکیل می‌شود.