به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، ظهر امروز پنج‌شنبه ۶ شهریورماه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، که در دفتر وی برگزار شد، بر ضرورت صیانت جدی از منابع طبیعی و توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد.

شینا انصاری، ضمن ابراز خرسندی از حضور در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این استان با طبیعت غنی و تنوع زیستی بی‌نظیر، ظرفیت‌های ارزشمندی دارد که صیانت از آنها وظیفه‌ای ملی است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای دولت، جنگ اخیر و محیط‌بانان شهید، افزود: در هفته دولت امسال که با شعار "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" نامگذاری شده، دولت وظیفه دارد با همه توان به مردم شریف کشور خدمت کند؛ مردم ما در همه بزنگاه‌ها در کنار نظام بوده‌اند و ما باید قدردان این همراهی باشیم.

وی افزود: در حوزه محیط‌زیست نیز، بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۵ بند، وظیفه داریم همه تلاش خود را برای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و میراث نسل‌های آینده به کار گیریم.

انصاری با اشاره به اهمیت حمایت جریان‌های مرجع اجتماعی به‌ویژه روحانیت از محیط‌زیست گفت: در آموزه‌های دینی ما، احترام به طبیعت و تعامل صحیح انسان با محیط‌زیست جایگاه ویژه‌ای دارد؛ حمایت روحانیت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلب توجه مردم به این موضوع داشته باشد.

تأکید نماینده ولی‌فقیه بر حفاظت ویژه از منابع طبیعی