معاون رئیسجمهور: میراث سبز کهگیلویه و بویراحمد حفظ میشود
معاون رئیسجمهور گفت: میراث سبز و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، بهعنوان امانتی ملی، با تمام توان دولت برای نسلهای آینده حفظ خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست کشور، ظهر امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه در دیدار با نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد، که در دفتر وی برگزار شد، بر ضرورت صیانت جدی از منابع طبیعی و توجه به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست تأکید کرد. شینا انصاری، ضمن ابراز خرسندی از حضور در کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این استان با طبیعت غنی و تنوع زیستی بینظیر، ظرفیتهای ارزشمندی دارد که صیانت از آنها وظیفهای ملی است.وی با گرامیداشت یاد شهدای دولت، جنگ اخیر و محیطبانان شهید، افزود: در هفته دولت امسال که با شعار "۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع" نامگذاری شده، دولت وظیفه دارد با همه توان به مردم شریف کشور خدمت کند؛ مردم ما در همه بزنگاهها در کنار نظام بودهاند و ما باید قدردان این همراهی باشیم.وی افزود: در حوزه محیطزیست نیز، بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در ۱۵ بند، وظیفه داریم همه تلاش خود را برای حفاظت از سرمایههای طبیعی و میراث نسلهای آینده به کار گیریم. انصاری با اشاره به اهمیت حمایت جریانهای مرجع اجتماعی بهویژه روحانیت از محیطزیست گفت: در آموزههای دینی ما، احترام به طبیعت و تعامل صحیح انسان با محیطزیست جایگاه ویژهای دارد؛ حمایت روحانیت میتواند نقش تعیینکنندهای در جلب توجه مردم به این موضوع داشته باشد.
تأکید نماینده ولیفقیه بر حفاظت ویژه از منابع طبیعی
آیتالله سید نصیر حسینی، نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد نیز در این دیدار، با تبریک حلول ماه ربیعالاول و هفته دولت، خطاب به معاون رئیسجمهور، گفت: استان ما ظرفیتهای کمنظیری در حوزه محیطزیست دارد؛ از جنگلهای بلوط گرفته تا گیاهان دارویی و خوراکی، آبهای روان، نفت و چشماندازهای طبیعی؛ اما این مواهب الهی به دلیل عوامل انسانی و غیرانسانی، بهویژه آتشسوزی، در معرض خطر هستند؛ بسیاری از روستاییان سالیان سال زیر سایه همین جنگلها زندگی کردهاند، اما بیتوجهیها این سرمایهها را در معرض نابودی قرار داده است.
وی با اشاره به کمبود نیرو و تجهیزات لازم برای حفاظت از محیطزیست استان افزود: حفاظت از منابع طبیعی به نیروی انسانی آموزشدیده و تجهیزات کافی نیاز دارد؛ اگر آتشسوزی رخ دهد، نیروها باید بتوانند در همان لحظات ابتدایی با امکانات کامل اطفای حریق را انجام دهند؛ انتظار داریم این سفر منجر به دستور ویژه شما برای رفع این کمبودها شود.
نماینده ولیفقیه با اشاره به ارزش استثنایی تنوع اقلیمی کهگیلویه و بویراحمد در کشور، اظهار کرد: در کشور ما بسیاری از مناطق بیابانی و کویری است، اما استان ما ترکیبی از آب، جنگل، کوه و تنوع گیاهی کمنظیر دارد؛ خداوند هر گیاه و موجودی را با حکمت آفریده و ما اجازه نداریم با سهلانگاری آنها را از بین ببریم؛ آیندگان درباره عملکرد امروز ما قضاوت خواهند کرد.
وی گفت: مسئولان استان پیگیر مسائل محیطزیستی هستند و طرحها و برنامههای ارزشمندی نیز در حال اجرا است؛ امیدواریم در این هفته دولت شاهد افتتاح و کلنگزنی پروژههایی باشیم که به تولید، اشتغال و حفظ محیطزیست استان کمک کند.