استاندار یزد با حضور در شهرستان مهریز ۱۴ طرح خدماتی، عمرانی و اقتصادی را با اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومان افتتاح و یا عملیات آن را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، استاندار یزد در این مراسم با قدردانی از حضور خیران در حوزههای مختلف آموزشی، درمانی، فرهنگی و ورزشی گفت:امروز شاهد کلنگزنی پلاتو نمایشی در مهریز به همت خیرین هستیم؛ همچنین بازدیدی از پاسگاه شهید مدنی و مجموعه پروژههای نیروی انتظامی که با سرمایهگذاری خیرین در حال ساخت است انجام شد.
بابایی همچنین از افتتاح مخزن پنجهزار مترمکعبی آبرسانی و پیشرفت ۷۰ درصدی سالن ورزشی بزرگ مهریز خبر داد و افزود: این پروژهها در کنار مشارکت خیرین، شورا و دهیاریها، نمونهای از همت جمعی برای توسعه شهرستان است و امیدواریم با تداوم این روند شاهد بهرهبرداری از طرحهای بیشتری در آینده باشیم.
در ادامه، آئین کلنگزنی احداث پلاتوی نمایشی شهرستان مهریز به مساحت ۶۰۰ متر مربع در پارک کوثر برگزار شد. این پروژه به همت خیر گرانقدر علیاکبر زارع بیدکی و به یاد مرحوم حاج حسین زارع بیدکی اجرا میشود.
همچنین ورزشگاه شهید ناصر زارع در روستای خورمیز علیا با مساحت دو هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان افتتاح شد و در اختیار جوانان و ورزشکاران منطقه قرار گرفت.
واحد گلخانه سبزیجات و صیفیجات بهشت گلخانهای ارنان به مساحت ۲۳۵۰ مترمربع و با سرمایهگذاری ۴۵ میلیارد ریال افتتاح شد. این طرح به نمایندگی از ۹۰ طرح اقتصادی و اشتغالزایی صندوق کارآفرینی امید استان به بهرهبرداری رسید که در مجموع با سرمایهگذاری ۶۵۰ میلیارد ریال، زمینه اشتغال ۱۵۳ نفر را فراهم کرده است.
همچنین به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد، مخزن پنجهزار مترمکعبی آب شرب شهر مهریز با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. علمدار افزود:این مخزن در مدت ۱۸ ماه ساخته شده و شامل ۹۸۰۰ مترمکعب بتنریزی، ۸۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری و استفاده از ۲۳۰ تن میلگرد است. اجرای این پروژه با مشارکت پیمانکاران بومی صورت گرفته و نقش مهمی در پایداری تأمین آب شهر خواهد داشت.
این مجموعه پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و خدماتی شهرستان مهریز و در راستای بهبود کیفیت زندگی مردم، در ایام هفته دولت به بهرهبرداری رسید.