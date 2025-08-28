به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، امید امیدی شاه آباد در مراسم افتتاح طرح‌های مخابراتی معمولان گفت: امروز همزمان ۸۱ طرح مخابراتی استان با اعتبار بیش از دو هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که سهم شهرستان معمولان ۳ طرح شامل ۲۰ کیلومتر فیبر نوری و دکل‌های مخابراتی با اعتبار ۱۰۵ میلیارد ریال است.

وی با اشاره به افتتاح ۲ طرح همراه اول در روستا‌های کوگان و بن‌لار افزود: برای توسعه شهرستان معمولان لازم است اقدامات بیشتری انجام شود که این امر در دستور کار دولت قرار گرفته است.