معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از ارائه ۵۰۰ جلد کتب مذهبی و قرآنی در نمایشگاه کتاب همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید فروتن از افتتاح نمایشگاه تابستانه کتاب در همدان خبر داد و گفت: همزمان با هفته بزرگداشت بوعلی‌سینا و روز همدان، نمایشگاه کتاب با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در همدان گشایش یافت.

او افزود: این رویداد فرهنگی از روز گذشته آغاز شده و تا ۳۰ شهریورماه، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ با تخفیف ۵۰ درصد میزبان علاقه‌مندان به کتاب خواهد بود.

معاون امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از ارائه ۳ هزار ۵۰۰ جلد کتب ادبی، تاریخی، دینی و مذهبی و علوم پایه در نمایشگاه خبر داد و تأکید کرد: نمایشگاه دربرگیرنده موضوعات متنوع کتاب برای تمام گروه‌های سنی است و غرفه ویژه کودکان نیز در آن در نظر گرفته شده است.

فروتن با بیان اینکه مکان برگزاری نمایشگاه تابستانه کتاب پایین‌تر از میدان دانشگاه روبروی هتل بوعلی است، تصریح کرد: این نمایشگاه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و شرکت ملی پخش فرآورده‌ها نفتی برپا شده است.