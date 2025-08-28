وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:در برابر هجمه‌های دشمنان؛ قدرت همبستگی و مشارکت اجتماعی مردم، بازدارندگی اش کمتر از صنایع دفاعی نیست.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سید عباس صالحی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به نقش نیروهای مسلح درجنگ دوازده روزه افزود:شورای فرهنگ عمومی هم در این راستا وظایفی داشته و دارد، و باید وظایفش را در حوزه انجام دهد.

وی ادامه داد: دشمن در آن مقطع، با تصور اینکه کار نظام تمام است، اهداف خصمانه اش را پیگیری کرد ، اما درایت رهبری و همت نیرو‌های نظامی و انتظامی، و پای کار آمدن گروه‌های مختلف مردم، طمع بزرگ دشمن را سرکوب کردند، هر چند که، این طمع همچنان ادامه دارد.

وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی افزود: اکنون پس از این جنگ وظیفه همه حوزه هاست، که وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند، و باید مراقب باشند.

سید عباس صالحی با گرامیداشت هفته دولت، با تاکید بر تقویت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان و حمایت از چشم انداز کرمان برفراز فرهنگ را کلید حل مسائل دانست و افزود: در این بین، شورای فرهنگ عمومی، یک استعداد هم افزایانه است.

وی با اشاره به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی جدید، گفت:باید برای انعکاس روحیه مقاومت در آستانه سال تحصیلی جدید، برنامه ریزی کرد؛ و شورای فرهنگ عمومی، باید با تلاش، در حوزه‌های مختلف تعلق به ایران را عمق دهد.

سید عباس صالحی، در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اهمیت و جایگاه شورای اطلاع رسانی استان، در شرایط حساس، گفت: در شرایط بحرانی هم تولید محتوا و هم سواد رسانه اهمیت پیدا می‌کند؛ و اگر بخواهیم مقاومت را افزایش دهیم، هم تولید محتوا نیاز داریم، و شورای اطلاع رسانی استان جایگاهش در این بین، ارزنده است.

بگفته وی در دوره‌ای هستیم، با انجام وظایف دینی و میهنی، فضای تاب آوری را افزایش دهیم و باید از همین کرمان مکتب حاج قاسم را به سراسر دنیا صادر کرد..

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمان، اختصاص بودجه‌های لازم برای ارائه خدمات هر چه مطلوبتر به مسافران و زائران به ویژه در ایام سالروز شهادت حاج قاسم ، درکرمان، پایتخت مقاومت را خواستار شد و بر اتخاذ راهکار عملیاتی، و ضمانت اجرایی، برای مصوبات شورای فرهنگ عمومی تاکید کرد.

محمدعلی طالبی،استاندار کرمان نیز ، به محبوبیت شخصیت حاج قاسم، اشاره کرد و گفت: این استان میتواند الگو و پایلوت ترویج مکتب شهید سلیمانی باشد.

مجید دوستعلی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز، با گرامیداشت هفته دولت، شناخت کرمان پایتخت و نماد مقاومت، را فرصتی مغتنم برای استان دانست، و گفت: این فرهنگ باید، همچنان به سراسر کشور سرایت کند.

عبدالحسین همتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس نیز در این جلسه، به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج وحدت اشاره کرد .

آشنا دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، نیز در سخنانی، به گوشه‌هایی از عملکرد، برنامه‌ها، چشم انداز، و دستاورد‌های شورای فرهنگ عمومی کشور پرداخت..

در این نشست، مدیر کتابخانه‌های عمومی استان بر توسعه تجهیزات نوین رایانه‌ای کتابخانه‌ها، و همچنین تامین منابع جدید کتابخانه‌های استان، تاکید کرد.