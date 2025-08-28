به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حجه الاسلام سید جواد خاضع، گفت: این مراسم در یاسوج روز شنبه ۸ شهریور ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن حکیم جرجانی برگزار می‌شود.

وی افزود: در دهدشت، دوگنبدان، لیکک، چرام، لنده، باشت، سی‌سخت، مارگون، سوق و قلعه‌رئیسی نیز این برنامه روز جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۱ برپا می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان ادامه داد: محل برگزاری در دهدشت مصلای امام خمینی (ره)، در دوگنبدان کانون بسیج حسینیه ثارالله، در لیکک مصلای امام رضا (ع)، در چرام مصلای حضرت ابوطالب (ع)، در لنده و باشت مصلای امام خمینی (ره)، در سی‌سخت و سوق مصلای نماز جمعه، در مارگون مصلای امام رضا (ع) و در قلعه‌رئیسی نیز مصلای نماز جمعه تعیین شده است.

وی اضافه کرد: در دیشموک و چیتاب این آیین روز جمعه ۷ شهریور به ترتیب ساعت ۱۱:۳۰ صبح در مصلای امام خمینی (ره) و ساعت ۱۱:۳۰ صبح در مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) برگزار می‌شود.

حجت الاسلام خاضع گفت: سرفاریاب نیز همان روز ساعت ۲۰ در مسجدالرضا (ع) میزبان برنامه خواهد بود و برد پهن زیلایی جمعه ۷ شهریور پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) این مراسم را برگزار می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان افزود: در روز شنبه ۸ شهریور، لوداب ساعت ۱۹ در یادمان شهدای گمنام، ممبی ساعت ۱۰ صبح در مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) و سپیدار ساعت ۱۰ صبح در مسجد حضرت امام حسین (ع) میزبان دوستداران و برگزارکنندگان یادواره شهدای دولت خواهند بود.