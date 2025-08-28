پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت، ۵۰ نفر با موتور سیکلتهای بالای ۲۵۰ سی سی در قالب رالی تور گردشگری از تهران عازم رامسر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این موتورسواران در دو روز مسیر تهران - ساری و برعکس را با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی طی خواهند کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا و رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه اعزام موتورسواران گفت: تمرکز این تور بیشتر بر رعایت قوانین، مقررات و نظم در رانندگی است و صرفا این موضوعات اولویت شرکت کنندگان در این رالی تور گردشگری خواهد بود.
سردار سید تیمور حسینی به ترویج فرهنگ رانندگی درست و ایمن اشاره و عنوان کرد: علاقه موجود در افراد بویژه جوانان برای موتورسواری می تواند آنها را به این مسابقات جذب کند و وقتی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در طول مسیر رعایت کنند، این موضوع مهم برای آنها نهادینه خواهد شد.
مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم شعار این رالی تور را «ایمن برانیم، بیشتر بدانیم، سالم بمانیم» دانست و افزود: برگزاری رالی تورها با موضوعات مختلف یکی از برنامههای کانون جهانگردی و اتومبلیرانی است.
محمد حسین صوفی گفت: هر یک از رالیها دارای یک پیوست فرهنگی و مروج یک فرهنگ و پیام است که در زمینههای مختلف به ویژه ایمنی و گردشگری پایدار و سفرهای مسئولانه برگزار میشود.
شرکت کنندگان این رالی تور پس از یک شب اقامت در ساری، فردا (جمعه 7 شهریور) به تهران باز میگردند.
رالی تور موتورسیکلتهای بالای ۲۵۰ سی سی به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.