به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این موتورسواران در دو روز مسیر تهران - ساری و برعکس را با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی طی خواهند کرد.

رئیس پلیس راهور فراجا و رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه اعزام موتورسواران گفت: تمرکز این تور بیشتر بر رعایت قوانین، مقررات و نظم در رانندگی است و صرفا این موضوعات اولویت شرکت کنندگان در این رالی تور گردشگری خواهد بود.

سردار سید تیمور حسینی به ترویج فرهنگ رانندگی درست و ایمن اشاره و عنوان کرد: علاقه موجود در افراد بویژه جوانان برای موتورسواری می تواند آنها را به این مسابقات جذب کند و وقتی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را در طول مسیر رعایت کنند، این موضوع مهم برای آنها نهادینه خواهد شد.

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم شعار این رالی تور را «ایمن برانیم، بیشتر بدانیم، سالم بمانیم» دانست و افزود: برگزاری رالی تور‌ها با موضوعات مختلف یکی از برنامه‌های کانون جهانگردی و اتومبلیرانی است.

محمد حسین صوفی گفت: هر یک از رالی‌ها دارای یک پیوست فرهنگی و مروج یک فرهنگ و پیام است که در زمینه‌های مختلف به ویژه ایمنی و گردشگری پایدار و سفر‌های مسئولانه برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان این رالی تور پس از یک شب اقامت در ساری، فردا (جمعه 7 شهریور) به تهران باز می‌گردند.

رالی تور موتورسیکلت‌های بالای ۲۵۰ سی سی به همت هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی ستاد کل نیرو‌های مسلح و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد.