پنجمین مکان غیرمجاز استخراج رمزارز در تربتحیدریه با تعداد ۳ دستگاه ماینر شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر برق شهرستان تربتحیدریه گفت: تاکنون در امسال تعداد ۱۶ ماینر و تجهیزات استخراج غیر مجاز رمزارز در ۵ منزل مسکونی در این شهرستان کشف و ضبط شده است.
مهدی رستمی پور با تاکید بر اینکه شناسایی این دستگاهها پس از بررسیهای فنی کارشناسان برق با هماهنگی نیروی انتظامی انجام میشود،افزود: تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز پس از شناسایی و کشف توسط نیروی انتظامی جمعآوری و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وی ادامه داد: علاوه بر جریمه سنگینی که برای متخلفان صادر شده لوازم اندازهگیری گیری از دسترس مشترک خارج میگردد و همچنین روند شناسایی متخلفان در این حوزه ادامه دار خواهد بود.
رستمیپور گفت: دستگاههای استخراج غیرمجاز رمز ارز یکی از عوامل اصلی فشار بر شبکه توزیع برق و بروز محدودیتها و اختلالات در تأمین انرژی برق به شمار میروند و خسارات فراوانی به شبکه و مشترکان وارد میکند و میتواند منجر به قطعی گسترده برق شود.
وی افزود: میزان مصرف هر ماینر بسته به نوع آن متفاوت است و به طور میانگین هر ماینر در لحظه برابر با ۵ کیلووات برق مصرف میکند.
متوسط مصرف ماهانه ۱۵ واحد مسکونی ۴۵۰۰ کیلووات ساعت است، درحالی که متوسط مصرف ماهانه یک دستگاه ماینر با تجهیزات سرمایشی ۴۵۰۰ کیلووات ساعت است.