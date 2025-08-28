پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی توسعه زیرساختهای صنعتی، معدنی و فناوری اطلاعات و تکمیل زنجیره ارزش در بخشهای مختلف را درصدربرنامه های مدیریت کلان استان عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در آیین افتتاح واحد تولید پلی آلومینیوم کلراید مجتمع پتروشیمی ارومیه، با بیان اینکه در برنامهریزی جدید در صدد هستیم استان به توسعه متوازن برسد، افزود: سهم اشتغال صنعتی آذربایجانغربی پایین بوده و لازم است توسعه زیرساختها اعم از زیرساختهای صنعتی، معدنی و فناوری اطلاعات در دستورکار قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به سهم کم استان در درآمد سرانه، خاطرنشان کرد: جبران این عقبماندگی با سرمایهگذاری کلان توسط واحدهای صنعتی بزرگ مقدور بوده و گامهای مهمی در این زمینه با همایش بزرگ "اینوا" برداشته شده است.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه "اینوا" آغازگر جذب سرمایهگذاران بینالمللی در استان است، افزود: هدف ما جذب سرمایهگذاری در بخشهای مختلف است و با رفع موانع در این حوزه، از سرمایهگذاری در استان حمایت میشود.
رحمانی در پایان با اشاره به اینکه لازم است در سیاستهای مصرف آب در حوزه کشاورزی تجدیدنظر شود، اضافه کرد: میتوان از طریق راهکارهای جایگزین و جدید از جمله اصلاح الگوی کشت، روشهای نوین آبیاری و فناوریهای جدید، بدون آسیب به دریاچه ارومیه، صنعت و کشاورزی، اشتغال و معیشت مردم را ارتقا داد.