همزمان با هفته دولت، ۱۴ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در شهر نور به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهردار نور با بیان اینکه در هفته دولت، ۱۴ طرح عمرانی با مجموع اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان در شهر نور به بهره‌برداری رسید، گفت: این پروژه‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های شهری، کاهش ترافیک و بهبود خدمات عمومی اجرا شده‌اند.

سالاری‌فر با اشاره به بزرگ‌ترین پروژه این ایام گفت: احداث عرشه ضلع شمالی پل شهید احمدی با مساحت ۶۰۰ متر مربع و اعتبار ۴۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شهرداری، پس از ۱۵ سال انتظار به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: از دیگر پروژه‌های مهم هفته دولت می‌توان به احداث المان و بازسازی میدان کارگر به مساحت ۴۰۰ متر مربع، احداث دیوار حائل رستمرود به طول ۲۰۰ متر، و اجرای کانال زیرزمینی آب‌های سطحی خیابان سعدی به طول ۱۰۰۰ متر اشاره کرد.

شهردار نور همچنین از آسفالت‌ریزی معابر شهری به مساحت ۱۹ هزار متر مربع و پیاده‌روسازی خیابان‌های نیما، فردوسی، مدرس، بهشتی، شهدای گمنام، مسجد جامع و سایر خیابان‌ها خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه پایدار شهری انجام شده است.

سالاری‌فر در پایان با تأکید بر ادامه روند توسعه عمرانی در شهر نور، اظهار داشت: با حمایت‌های مسئولان و مشارکت شهروندان، مسیر خدمت‌رسانی و آبادانی شهر با قدرت ادامه خواهد یافت.