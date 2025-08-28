به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر وقوع یک فقره قتل در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرانزلی، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات دقیق، قاتل ۱۴ ساله را که در یکی از رستوران‌های شهر بندرانزلی مشغول به کار بود، شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، در محل کارش دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم ابتدا جرمش را انکار کرد، اما پس از مواجهه با مستندات موجود، به قتل مرد ۴۸ ساله اعتراف کرد، افزود: قاتل نوجوان که حدود ۶ ماه با مقتول در حاشیه‌ی شهر، مواد روانگردان شیشه مصرف می‌کرد، به دلیل اختلافات شخصی و درگیری لفظی، این مرد میانسال را، با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند و از صحنه جرم متواری شد.

سرهنگ وهاب زاده از معرفی متهم به قتل به مرجع قضائی خبر داد و گفت: پلیس با هرگونه عامل ناامنی و مخل نظم عمومی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.