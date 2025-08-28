همزمان با هفته دولت و با حضور علیرضا مصطفی‌لو فرماندار شهرستان مینودشت و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی دو واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، فرماندار مینودشت در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت گفت: تأمین سرپناه امن برای خانواده‌های نیازمند از اولویت‌های مهم است و خوشبختانه امروز شاهد تحقق بخشی از این هدف در شهرستان مینودشت هستیم.

وی افزود: برای احداث و تکمیل این دو واحد مسکونی در مجموع بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان هزینه شده است که از محل اعتبارات کمیته امداد و حمایت‌های خیرین تأمین گردیده است.

مصطفی‌لو همچنین تأکید کرد: خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار تنها در سایه همدلی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم نیکوکار امکان‌پذیر است و امیدواریم با تداوم این روند شاهد کاهش مشکلات معیشتی و رفاهی در شهرستان باشیم.