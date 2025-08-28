پخش زنده
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، از جایگاه ممتاز دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حوزههای تحقیقات و فناوری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ شاهین آخوندزاده در سفر به بوشهر همچنین با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر این دانشگاه در یک دهه گذشته افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گروه خود به رتبه اول رسیده است.
وی بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صنایع مختلف استان تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود صنایع بزرگ در استان، باید برای حل مشکلات حوزه سلامت بیشتر همت داشته باشیم.
آخوند زاده افزود: ارتباط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صنایعی مانند پتروشیمیها برای حل مسائل بهداشت و درمان بسیار مهم است و این همکاریها باید برای جذب حمایتهای مالی بیشتر توسعه یابد.
وی با اشاره به این که یکی از ملموسترین کاربردهای هوش مصنوعی در فناوریهای حوزه علوم پزشکی است گفت: اگر از هوش مصنوعی در امور تشخیصی استفاده نکنیم از علم روز عقب میافتیم.
وی با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در این حوزه، اظهار داشت: ایران در زمینه استفاده از هوش مصنوعی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه کمی عقبتر است، اما امیدواریم که با تشکیل ستاد هوش مصنوعی در کشور که زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و بخش عمدهی فعالیت آن مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، شاهد ارتقای قابل توجهی در این حوزه باشیم و بودجههای تخصیصیافته به رشد آن کمک کند.
آخوندزاده با اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان در تأمین داروی کشور، گفت: بخش قابل توجهی از داروی مصرفی مردم، تولید این شرکتهاست.
وی با بیان اینکه از حدود ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۵۰۰ شرکت در حوزه بهداشت و درمان است، اما بیشترین گردش مالی و صادرات متعلق به بخش بهداشت و درمان است، این امر را نشاندهنده فعالیت مؤثر و موفق این شرکتها دانست و افزود: موفقترین شرکتهای دارویی کشور، شرکتهای با قدمت ۴۰ یا ۵۰ سال نبوده و شرکتهای کوچک یا متوسط دانشبنیان هستند که بیشترین صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
معاون وزیر بهداشت به فاصله قابل توجه بودجههای تحقیقات و فناوری ایران با کشورهای پیشرفته نیز اشاره کرد و افزود: در حالی که کشورهای همسطح در منطقه ۱ تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به تحقیق و توسعه اختصاص میدهند، اما این میزان در ایران تنها ۰.۵ درصد است.
آخوندزاده همچنین خواستار شد که سیاستگذاران در سال ۱۴۰۵ برای سهم واقعی تحقیق و توسعه از GDP فکری اساسی کنند.
وی بوشهر را نیازمند افزایش تعداد تختهای بیمارستانی، بهویژه در بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه دانست و یکی از مشکلات اصلی بهداشت و درمان استان را ماندگاری پزشکان عنوان کرد گفت: باید با فراهم کردن امکانات لازم، شرایطی ایجاد شود که پزشکان در استان بوشهر ماندگار شده و برای مدت طولانی تری در این استان خدمت کنند.
استاندار بوشهر هم با اشاره به افتتاح ۱۸ طرح آموزشی، پژوهشی و رفاهی حوزه درمان با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در هفته دولت در بوشهر، از تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی استان قدردانی کرد.
وی همچنین با تأیید بر لزوم افزایش شاخصهای بهداشتی استان، بهویژه سرانه تخت بیمارستانی، گفت: متأسفانه استان بوشهر از نظر تعداد تخت بیمارستانی در کشور جایگاه خوبی ندارد، چرا که شاخص ملی ما ۱.۸ تخت به ازای هر هزار نفر است، اما در استان بوشهر این فاصله ۱.۲ دهم است.
استاندار بوشهر تکمیل طرحهای نیمهتمام و پنج بیمارستان در دست اجرا را از اولویتهای اصلی حوزه بهداشت و درمان استان دانست و ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزیهای صورتگرفته، بخش زیادی از این طرحها تا سال ۱۴۰۶ تکمیل و به بهرهبرداری برسد.