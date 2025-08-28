دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته از امروز ۶ شهریور تا ۹ ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از برگزاری دومین نمایشگاه تخصصی و بین‌المللی گوهرسنگ‌ها، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع وابسته خبر داد. این رویداد مهم از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با مشارکت گسترده فعالان داخلی و خارجی صنعت گوهرسنگ برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه، علاوه بر نمایش توانمندی‌ها و نوآوری‌های حوزه گوهرسنگ، شامل برنامه‌های جانبی همچون نشست‌های تخصصی، تبادل دانش و تجربه میان کارشناسان و ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری خواهد بود.

اوجانی در توضیح جزئیات این رویداد گفت: در این دوره، معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی میزبان ۲۰ هنرمند از استان‌های تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی است که در قالب حمایت‌های ویژه، فضای رایگان در اختیار آنان قرار گرفته است.

از میان برندها و نهادهای شاخص حاضر در این رویداد می‌توان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مرکز تحقیقات کاربرد مواد معدنی غرب کشور، مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، مجتمع مس شهر بابک، پایانه صادراتی و فرآوری گوهرسنگ‌ها و فلزات گران‌بهای ایران و گالری‌ها و شرکت‌های معتبر این حوزه اشاره کرد.

حوزه فعالیت مشارکت‌کنندگان گستره‌ای وسیع را شامل می‌شود؛ از انواع گوهرسنگ‌ها و جواهرات تا سنگ‌های راف، گوهرسنگ‌های مصنوعی، ماشین‌آلات، ابزارآلات، تجهیزات فرآوری، آزمایشگاه‌های تخصصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، موسسات علمی و پژوهشی، تولیدکنندگان تجهیزات امنیتی و صندوق‌های ایمنی، ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی و نشریات علمی و تخصصی.

این رویداد با حضور نمایندگان استانی از خراسان رضوی، کرمان، یزد، البرز، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، گلستان، قزوین، خراسان جنوبی، اصفهان و مرکزی برگزار می‌شود؛ حضور گسترده‌ای که نشان‌دهنده تنوع ظرفیت‌های ملی در حوزه گوهرسنگ است.

مدیرکل تجاری‌سازی و بازاریابی معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در پایان تأکید کرد: این نمایشگاه، نه‌تنها بستری برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان و صنعتگران ایرانی است، بلکه فرصتی استراتژیک برای تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه صادرات و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در صنعت گوهرسنگ به شمار می‌آید.