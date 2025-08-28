پخش زنده
استاندار همدان گفت: امروز وفاق ملی و همافزایی نه تنها گفتمان دولت، بلکه گفتمان نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوریشمسی در دیدار فرماندهان ارتش جمهوری در استان، با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در ایجاد امنیت پایدار برای توسعه، افزود: رضایتمندی مردم نتیجه تلاش جمعی همه دستگاههاست.
او تصریح کرد: موفقیتها زمانی حاصل شده که تعامل، همافزایی و انسجام وجود داشته است، در حالی که هر جا دچار آسیب شدیم، ریشه در اختلاف و شکاف داشته است.
استاندار همدان با اشاره به گفتمان دولت چهاردهم که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بهعنوان فرماندهی کل قوا نیز قرار دارد، گفت: امروز وفاق ملی و همافزایی نه تنها گفتمان دولت، بلکه گفتمان نظام جمهوری اسلامی است و آثار مثبت آن را در شرایط حساس، بهویژه در جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر به وضوح لمس کردهایم.
حمید ملانوریشمسی افزود: به لطف نگاه برنامهمحور، رویکرد تحولگرا و استفاده از ظرفیتهای داخلی و مردمی، امروز بهترین صحنههای اجرای عملی برنامهها در استان رقم خورده است.
او تصریح کرد: دولت به معنای گسترده، شامل همه ارکان حکمرانی مسئول پیشبرد امور کشور هستند و مردم نیز همین انتظار را دارند، ما نیز بهعنوان بخشی از این مجموعه تلاش میکنیم سهم خود را ایفا کرده و از تمام ظرفیتها بهره ببریم.
استاندار همدان نقش نیروهای مسلح در تثبیت امنیت و فراهم کردن بستر توسعه را انکارناپذیر دانست و گفت: توسعه و جذب سرمایهگذار بدون امنیت ممکن نیست، بهگونهای که بلافاصله پس از اعلام آتشبس، سرمایهگذار خارجی از ترکیه به همدان بازگشته و طرح چینیها در اسدآباد نیز ادامه یافته است، این یعنی امنیت ما برای سرمایهگذاران ملموس و اعتمادساز است.
حمید ملانوری شمسی با قدردانی از نقشآفرینی نیروهای مسلح استان همدان در جنگ تحمیلی اخیر افزود: نیروهای مسلح همدان از نخستین ساعات تحت هجمه قرار گرفتند، اما مقتدرانه ایستادند و در سختترین لحظات خوش درخشیدند و این افتخاری بزرگ برای استان است.