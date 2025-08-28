وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد : سال تحصیلی جدید حضوری خواهد بود و برنامه‌ریزی‌های لازم برای بازگشایی مدارس در قالب ۲۱ محور و ۸۲ برنامه انجام شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا کاظمی در سمنان گفت: یکی از بخش‌های اصلی برنامه ریزی های پشتیانی بازگشایی مدارس ، چاپ و توزیع ۱۵۶ میلیون جلد کتاب درسی است.

وی با اشاره به اینکه بیشتر طرح‌های افتتاح شده در هفته دولت بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی است افزود: این بخش ۷ هزار و ۴۰۰ نظام پروژه طراحی شده که در هفته دولت۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی افتتاح می‌شود.

به گفته وی در استان سمنان نیز تکمیل ۷۰ مدرسه در دستور کار است که تعدادی از آن در سال تحصیلی جدید و تعدادی در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص تامین نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید گفت: امسال ۸۵ هزار نیروی جدید را در وزارت آموزش و پرورش به کارگیری می‌کنیم که ۳۰ هزار نفر از این تعداد از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب می‌شوند.

کاظمی گفت : ۳۰ هزار نفر نیز با بهره‌مندی از ظرفیت ماده ۲۸ بکارگیری می شوند و ۱۴ تا ۱۵ هزار داوطلب نیز که از سال‌های گذشته تعیین تکلیف نشده بود هم امسال به مجموعه آموزش و پرورش اضافه خواهند شد

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: امسال ۲۰ هزار نیروی خدمتگزار نیز از طریق آزمون به کارگیری می‌شوند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین در خصوص پرداخت فوق العاده خاص و ویژه فرهنگیان گفت: پرداخت این مبلغ در کمیسیون‌های دولت و شورای حقوق و دستمزد پیگیری می‌شود، اما با توجه به اینکه این اعتبار باید در بودجه امسال پیش بینی می‌شد ؛ از آنجا که این رقم اختصاص نیافته است ، پرداخت فوق العاده خاص و ویژه قابلیت اجرایی ندارد و حتی اگر امسال مصوب شود پرداخت آن برای سال آینده خواهد بود .

کاظمی تصریح کرد : پرداخت فوق خاص و ویژه صرفا مربوط به آموزش و پرورش نیست و همه دستگاه‌های اجرایی از آن بهره‌مند می‌شوند.