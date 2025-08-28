پخش زنده
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک منطقهای و جهانی کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران علاقمند به همکاری جدی و سازنده با چین به ویژه در زمینه پیشبرد ابتکار استراتژیک این کشور یعنی طرح «کمربند و راه» است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هماهنگی و بررسی ابعاد مختلف روابط و همکاریها و تبیین دستورکار سفر رئیس جمهور به چین، به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور مسئولان و مدیران عالیرتبه دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد.
در این جلسه، مهمترین رئوس روابط و مصادیق همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با جمهوری خلق چین در عرصههای مختلف، با ساز و کارهای متنوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و ضمن بررسی آخرین وضع اجرای توافقات و طرح های میان دو کشور، پیشنهادهای تخصصی دستگاههای مرتبط درباره راهکارهای تسریع در اجرا و تکمیل آنها نیز مطرح و بررسی شد.
رئیس جمهور در این جلسه، روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را راهبردی توصیف کرد و گفت: با توجه به جایگاه، مواضع و نوع نقشآفرینی منطقهای و بینالمللی، ایران شریکی قابل اتکا برای چین در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی و بینالمللی به ویژه در زمینه مقابله با یکجانبهگرایی است.
آقای پزشکیان با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک منطقهای و جهانی کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علاقمند به همکاری جدی و سازنده با چین به ویژه در زمینه پیشبرد ابتکار استراتژیک این کشور یعنی طرح «کمربند و راه» است؛ همه عرصههای دیگر همکاری دو کشور، در چارچوب تعامل برای پیشبرد ابتکار کمربند و راه، قابل تعریف و پیگیری هستند.