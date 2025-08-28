پس از استعفای خبرنگار رویترز در واکنش به سیاست های خبری این خبرگزاری انگلیسی درباره نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. والری زینک گفت: موضع این خبرگزاری در قبال غزه «خیانت به خبرنگاران و توجیه و زمینه سازی» برای قتل بیش از ۲۴۰ خبرنگار در این سرزمین است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا پس از استعفای خبرنگار رویترز در واکنش به سیاست های خبری این خبرگزاری انگلیسی درباره نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی. والری زینک گفت: موضع این خبرگزاری در قبال غزه «خیانت به خبرنگاران و توجیه و زمینه سازی» برای قتل بیش از ۲۴۰ خبرنگار در این سرزمین است.