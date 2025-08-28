۵۰ طرح عمرانی با مجموع اعتبار بیش از ۹۰ میلیارد تومان در شهر و روستاهای شهرستان جویبار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با پنجمین روز از هفته دولت، ۵۰ طرح عمرانی در شهرستان جویبار با مجموع اعتبار بیش از ۹۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید. این طرحها در حوزههای روستایی، شهری، زیرساختی و گردشگری اجرا شدهاند و نقش مهمی در توسعه خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا میکنند.
در بخش روستایی، طرح هادی ۱۴ روستای جویبار بهصورت همزمان در روستای واسوکلا افتتاح شد. این طرحها شامل زیرسازی، آسفالتریزی و اجرای کانالهای بتنی بوده و با اعتبار ۲۸ میلیارد تومان از منابع عمرانی تأمین شدهاند.
در حوزه انرژی، ۱۲ طرح اصلاح و بهینهسازی شبکه برق در واسوکلا به بهرهبرداری رسید. این پروژهها شامل احداث شبکه، توسعه خطوط ۳۰ کیلوولت، اصلاح فیدرها و کابلکشی خواندهدار بودهاند و با صرف ۳۰ میلیارد تومان اعتبار اجرایی شدهاند.
در بخش گردشگری، یک واحد خانه مسافر با طراحی سنتی و بهرهمندی از تسهیلات دولتی در شهر جویبار راهاندازی شد. برای این پروژه ۷ میلیارد تومان هزینه شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۷ نفر فراهم شده است.
در حوزه شهری نیز ۱۱ طرح عمرانی شامل آسفالتریزی در نقاط مختلف شهر، اجرای کانال بتنی و احداث ساختمان شورای اسلامی شهر جویبار به بهرهبرداری رسید. مجموع اعتبار این طرحها بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.